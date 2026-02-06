お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が“６０歳超え仲間”の還暦を祝った。６日までに自身のインスタグラムを更新した木梨は、還暦祝いの２枚の写真をアップ。１枚目は「ザワつく還暦おめでとう会！！」と、ちゃんちゃんこを着用したタレントの長嶋一茂を、木梨の妻であり女優の安田成美と祝う様子、２枚目は「ＣＨＡーＣＨＡファミリー、欽ちゃんファミリー、アッコさんファミリー、一世風靡（ふうび）ファミリー、旅サラダ