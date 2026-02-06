【SVリーグ 男子オールスターゲームズ】TEAM TAITO 0ー3 TEAM KENTO（2月1日・GLION ARENA KOBE）【映像】驚きの“変則シフト”でまさかの結末男子バレーで、とんでもない“変則シフト”が飛び出した。水町泰杜のサーブ直前、相手チームの6人が一箇所に密集。まさかの結末を呼び込んだ。2月1日、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン ア