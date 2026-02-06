巨人の小林誠司捕手（３６）が６日、巨人の２軍宮崎キャンプで泥んこになった。実際の距離より塁間を短くして、狭いダイヤモンドで行った実戦形式のゲーム形式ノック。２班に分かれて守備、走塁で入れ替わりながら行った。小林は打者走者役を務めた際に、ノッカーの鈴木尚広コーチが外野の間を深々と抜ける打球を打ち、まずダイヤモンド一周して生還。それでも前進守備の外野手はまだ打球に追いつけず、周囲から「２周目２