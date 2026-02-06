俳優の青木崇高（45）が6日、都内で行われたウイスキーブランド「グレンドロナック」のオープニングイベント・イベント体験会「TheFirstSip〜はじまりの、ひとくち。〜」に出席した。日本酒きき酒師資格や焼酎きき酒師資格を取得し、ウイスキー愛好家としても知られる青木。初めてウイスキーを飲んだのは30代の頃で「京都の町屋を改装したバーで、先輩から“ちょっと飲んでみないか”と」と回想。「アイラ系の強いモルトを