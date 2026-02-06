いわきFCは6日、柏レイソルを退団したFWオウイエ・ウイリアムの加入を発表した。すでにチームには合流しているとのこと。契約期間は2026年6月30日までとなる。現在21歳のオウイエ・ウイリアムは、川崎フロンターレU-15から日本体育大柏高校へと進学。2023年に柏に入団しプロ入りを果たした。プロ1年目から天皇杯でデビューを果たすと、2年目はYBCルヴァンカップでデビュー。しかし、明治安田J1リーグではデビューを果たせずに