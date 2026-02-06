「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）細野晴希投手がキャンプ２度目のブルペン入り。変化球を交えて４７球を投じた。プロ初勝利を含む３勝を挙げた昨季に比べ、リリースの位置を変更。「時計の短針で言うと、１１時１０分だったのが１０時半に」と、角度にして約２０度、スリークォーター気味に腕を下げた。「自分が投げやすい位置がここだった。下げた方が球が強かったし、周りに聞いたら同じ意見だったので、変えてみよ