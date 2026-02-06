2026年（第23回）本屋大賞のノミネート作品が発表された。大賞発表は4月9日（木）の予定。歴代「本屋大賞」第1位 受賞作品 一覧【2026年最新版】■暁星暁星暁星「ただ、星を守りたかっただけ――」現役の文部科学大臣で文壇の大御所作家でもある清水義之が全国高校生総合文化祭の式典の最中、舞台袖から飛び出してきた男に刺されて死亡する事件がおきた。逮捕された男の名前は永瀬暁、37歳。永瀬は逮捕されたのち、週刊誌に手記を