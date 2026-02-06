富士通JapanとJMDCは2月5日、医療の高度化と持続可能な医療体制の構築に貢献するための協業を1月5日に開始したことを発表した。匿名加工した医療データの利活用ノウハウを保有するJMDCと、医療機関における電子カルテ市場で高いシェアを持つ富士通Japanの顧客基盤を活用することで、医療機関および医療体制を担う関連団体や企業の医療データの利活用を加速させる。また、医療機関においてデータに基づく経営の意思決定を支援する。