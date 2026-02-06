女優の名取裕子（６８）、中山忍（５３）、水野真紀（５５）、東ちづる（６５）、お笑いタレントの友近（５２）らが６日、都内で行われた映画「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」初日舞台あいさつに出席した。同作は、昭和から平成にかけて民放各局で放送されていた２時間サスペンスドラマを映画館で届ける「２時間サスペンスＴＨＥＭＯＶＩＥシリーズ」の第１弾。名取と友近がＷ主演を務める。劇場