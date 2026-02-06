【モデルプレス＝2026/02/06】フリーアナウンサーの皆藤愛子が2月5日、自身のInstagramを更新。2月19日に発売される写真集「grazing」（小学館）のオフショットのキャミソール姿を公開した。【写真】41歳美人アナ「透明感すごい」ヌーディーカラーのキャミ姿◆皆藤愛子、キャミソール姿公開皆藤は「写真集『grazing』発売まで2週間 アザーカットちょこちょこ載せていきます」とコメント。ピンクのキャミソール姿でカメラに笑顔を向