【女子旅プレス＝2026/02/06】ボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）と、サンリオの男のコキャラクターユニット・はぴだんぶいのテーマカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」が、2026年2月12日から東京で、2月19日から大阪で、それぞれ期間限定で開催。メンバーとキャラクターの好物を詰め込んだ限定メニューや、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズを展開する。【写真】ピューロ、シナモロール主役の新アトラクション