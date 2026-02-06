ミラノ・コルティナ冬季五輪が華々しく開幕するなか、会場で日本の「旭日旗」による応援を根絶すべきだとの声が、韓国を中心に上がっている。誠信（ソンシン）女子大学ソ・ギョンドク教授は大会開幕日の2月6日（現地時間）、国際オリンピック委員会（IOC）に対し、今大会の期間中、旭日旗による応援を必ず制止するよう強く求めた。【画像】ソ・ギョンドク教授、東京で旭日旗発見→大激怒これまでオリンピックの舞台では、旭日旗を