メ～テレ（名古屋テレビ） 勤務中にスマホのアプリで賭けマージャンをしたなどとして、愛知県警の警察官3人が書類送検されました。 単純賭博の疑いで6日に書類送検されたのは、愛知県警津島署の男性巡査部長ら3人です。 3人は2024年7月から10月ごろまでの間、勤務中にスマホのアプリで賭けマージャンをしていた疑いが持たれています。 3人は容疑を認めているということです。 1回の勝敗で500円を賭け