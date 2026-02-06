メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市で、ミカンの品種「はるみ」の出荷が最盛期を迎えています。 「はるみ」はポンカンとミカンを交配させた品種で、「春を感じる時期のミカン」という意味から「はるみ」と名づけられました。 JA蒲郡市では出荷が最盛期を迎えていて、職員がひとつひとつ手作業で出来栄えを確認しながら選果していました。 「はるみ」は、たっぷりの果汁とプチプチした食感が特徴で、今年も糖度