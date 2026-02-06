ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」は、2月10日15時から2月20日15時までの期間限定で、「キッズ半額キャンペーン」を実施する。公式アプリ会員を対象に、キッズメニュー5品が半額になるクーポンを配信。最も安い商品では、「キッズうどんプレート（おもちゃ付）」が税込275円で注文できる。キャンペーン期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」をインストールした人も対象となり、クーポンを受け取ることができる。ジョ