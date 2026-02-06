お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『鉄板焼 よしむら』のミックス焼そばです。隠し味に甘みのあるお好み焼きソースを使ったミックス焼そば \1,716。碧Ao海薫るハイボール \1,188。宇賀さん今回は、オーソドックスなのに抜群に美味しい焼きそばを食べてほしくて。まず、とにかく麺がもっちもちで格別なの！編集Sひと口食べただけで分かりますね…！ 国産小麦の生麺を一度茹でて、