関東周辺のスキー場の今週末の天気を解説します。7日(土)から8日(日)にかけては、山沿いを中心に大雪となり、平地でも雪が積もる可能性があります。積雪や凍結で路面状況が悪化するでしょう。車で移動される方は冬装備を徹底するとともに、出発時やスキー場に着く前から運転にご注意ください。スキー場では新雪が期待できる一方、無理のない計画を心がけましょう。行きは平穏でも帰りや翌朝が危険車で行くなら冬装備の徹底を7日(