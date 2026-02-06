ニコニコ動画・ニコニコ生放送で8日から、プリキュアシリーズ最新作『名探偵プリキュア！』の地上波見逃し配信がスタートすることが決定した。【画像】2人同時変身！『名探偵プリキュア！』新キャラ設定画＆場面カットニコニコで『プリキュア』シリーズ地上波放送の見逃し配信を実施するのは今回が初となり、視聴者はニコニコのコメント機能で感想を共有しながら作品を楽しめる。なお、ニコニコでは前週に地上波放送された話を