サッカーのイタリア1部パルマは5日、日本代表GK鈴木彩艶（23）がトレーニングに復帰したことを公式Xで公表した。「ザイオンがトレーニングに復帰！」のコメントとともに、キーパーグローブをはめた両手でボールを扱う練習中の写真を掲載した。昨年11月8日のリーグACミラン戦で左手を複雑骨折した守護神は、手術を受けた日本でのリハビリを経て先月下旬にチームに合流した。地元メディアの「SOSFANTA」は5日、「スズキは先