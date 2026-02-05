通報を受け、駆け付けたアメリカ・マサチューセッツ州の警察官。地下鉄のホームで目撃したのは、線路に落ちて動けなくなった人でした。1分後には電車が到着。もう時間がありません。すると、警察官が線路に飛び降り男性を抱え上げ、救出に成功。最悪の事態は免れました。一方、ノースカロライナ州でも一刻を争う救出劇が。消防隊員が用意したのはボート。凍える池で目撃されたのは、ぽつんとたたずむ1人の男性。よく見ると立ってい