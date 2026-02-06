「人生100年時代」と言われる現代において、生きる指針をどう求めたらよいかについて語り合う、残間里江子さんがナビゲーターを務めたイベント「トークサロン」（主催 株式会社キャンディッドプロデュース）が、2025年11月11日に開催されました。そのセッション4では、脚本家の 大石静 氏 と 中園ミホ 氏 が登壇し、「しあわせな人生」をテーマに率直なトークを繰り広げました。お二人はそれぞれ幸福観が対照的で。大石さんは人