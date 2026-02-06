浜岡原発再稼働を巡るデータ不正問題を受け、中部電力の労働組合は、2026年の春闘でベースアップの具体的な金額は示さないことを決めました。 【写真を見る】中電労組ことしの春闘でベア要求額示さない方針 浜岡原発データ不正を受け判断か 物価上昇など考慮してベア決定 関係者によりますと、約1万2000人が加盟する中部電力労働組合は5日、2026年の春闘での要求内容を決定し、物価上昇などを考慮して基本給を