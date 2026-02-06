“クルマ愛”とこだわりは本物だったメジャーリーグのシアトル・マリナーズ、国内では横浜ベイスターズの投手だった元プロ野球選手、“大魔神”こと佐々木主浩さんの妻で元女優の榎本（現・佐々木）加奈子さんが、2026年1月28日にInstagramを更新し、ピカピカの愛車とのツーショット写真を公開しました。「クルマのレースで、主浩さんが世話になっているKeePer LABOさんで今回もコーティングを施工していただきました」と、愛車