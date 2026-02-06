新車28万円！ スズキ新型「125ccスクーター」実車公開！スズキは2026年2月3日、国内最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回東京モーターサイクルショー2026」「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」（通称：MCS2026）への出展概要を発表しました。今年のスズキブースのテーマは、「SUZUKI FAN’S GARAGE（スズキ ファンズ ガレージ）」。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「125cc