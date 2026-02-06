4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』にて2日間行われる、『CENTRAL LAB.』の詳細が発表された。 （関連：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HEY-SMITH、KANA-BOON…フェスで存在感を放ち続ける3バンドの“周年への軌跡”） 『CENTRAL LAB.』は、Kアリーナ横浜、赤レンガ倉庫に続く3つ目のステージとなる KT Zepp Yokohamaにて開催。新たな都市型フェスの楽し