Image: motorola スマホの買い替えを考えているものの、結局はiPhoneやGoogle Pixelの最新モデルにアップデートするだけ。それに、少し飽きてきた……という人もいるのではないでしょうか。そんな気分の人に向けて、モトローラが久しぶりに面白い選択肢を出してきました。超プレミアム路線の新モデル、「motorola signature」です。無難じゃないスマホ