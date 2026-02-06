◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）ソフトバンクの大津亮介が超回復ぶりをアピールした。第1クール最終日の4日は左脚のコンディション不良でブルペン投球を回避し、別メニュー調整を行った。小久保裕紀監督も「ちょっと遅れます」と心配顔だったが、5日の休養日も治療に当て、回復に努めた。この日は倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）、トレーナーが見つめる中、B組のブルペンで捕手が