特殊詐欺の「かけ子」をさせるために男性を東南アジアに移送したとして逮捕・送検された25歳の男について、静岡地方検察庁は2026年2月5日、職業安定法違反の罪で起訴しました。 職業安定法違反の罪で起訴されたのは、静岡県富士宮市の無職の男（25）です。 起訴状などによりますと、男は2025年1月、静岡県内に住む20代の男性を東南アジアで特殊詐欺の「かけ子」をさせる目的で出国させた上で、「かけ子」として雇用させた罪に問