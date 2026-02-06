大阪市阿倍野区の住宅から現金約２０００万円などが盗まれた事件で、被害にあった住人はＭＢＳの取材に対し「いまも不安だ」と胸の内を語りました。防犯カメラの映像を見ると、玄関以外の場所から侵入したとみられる男が内側から扉を開け…その後、２人組の男は、ブランドバッグなどを両手に抱えて何度も運び出していきます。これは、ＭＢＳが入手した防犯カメラの映像で去年１１月、大阪市阿倍野区の被害者宅で昼過ぎに撮影