新潟大学の新たな学長に医学部長や副学長などを歴任した染矢俊幸さんが就任しました。5日の就任式で染矢学長は、研究力の強化を軸に新潟から世界にひらかれた大学を目指す考えを明らかにしました。【新潟大学染矢俊幸学長】「人と社会の未来を切り拓くような社会貢献ができる大学となっていきたい」染矢学長の任期は2030年1月末までです。