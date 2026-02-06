俳優の藤原紀香（54）が6日、自身のインスタグラムを更新。5日に死去を報告した父親との思い出をつづった。【写真】「昭和の頑固おやじでした」藤原紀香が公開した亡き父との親子ショット前編と後編の2つの投稿にわたって思いをしたためた藤原。前編では幼少期に撮影された父と弟との3ショットや、「ドラマ『愛と青春の宝塚』を撮影した宝塚大劇場に父が見にきてくれた時」の2ショットを公開し、「天に旅立った父は、絵に描い