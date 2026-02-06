◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第1日（2026年2月5日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、平田憲聖（25＝ELECOM）が1イーグル、3バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、首位と5打差の暫定13位で発進した。3番パー5で残り267ヤードから7番ウッドで追い風に乗せて2・5メートルに2オン。「（2打目は）うまくキックしてピンに寄っ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 3. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
- 4. 新成人の感謝「涙出た」と反響
- 5. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
- 6. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
- 7. 保育園落ちた きゃりーに大反響
- 8. ワンピース 新作アニメ7月に放送
- 9. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
- 10. 東原亜希の「家事負担」心配の声
- 1. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 2. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
- 3. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
- 4. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
- 5. 「暴行動画」男子生徒を書類送検
- 6. 山本太郎氏が演説 コール沸く
- 7. ミニストが閉店ラッシュ 要因は
- 8. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
- 9. 小泉氏 駐屯地にカロリーメイト
- 10. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
- 1. 「国民に血流して頂く」発言波紋
- 2. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
- 3. 国民民主の「生理政策」批判殺到
- 4. 「高市モームリ」がトレンド入り
- 5. 「皇室が消滅しかねない」と警鐘
- 6. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
- 7. 食料品の消費税0 検討を加速する
- 8. 母親の排泄物 オムツを毎日洗濯
- 9. 日本憂う著名人の言葉刺さらない
- 10. 死刑求刑も執行可能性は低い? 韓
- 1. 中国の「ローテク」ぶりに注目
- 2. 金正恩氏娘 権力に酔いしれる?
- 3. 「韓国の広末涼子」本音が波紋
- 4. ビットコイン史上最高値から半減
- 5. 中国、パナマでの新規事業停止
- 6. トイレで解雇 離席で会社を提訴
- 7. 遺留品から脳がボトっ…米で衝撃
- 8. 日本人が韓で暮らす際のストレス
- 9. 元王子のアンドルー氏 公邸退去
- 10. 損傷のRTX 5070 Ti 復活させる
- 1. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
- 2. 遺産あてに借金…42歳次男の誤算
- 3. 疑問視されていた退職代行の問題
- 4. 余裕なき30代 抱える老後の不安
- 5. 1億円積み上げた男性の老後生活
- 6. 看板が1日で…元社員語る倒産劇
- 7. 買ってはいけない中古戸建て市場
- 8. 母を施設に 45歳長男の甘え露呈
- 9. 渦中の永守氏 今は経営無関係か
- 10. イオンお買物アプリ 主要機能3つ
- 1. 高年収なのに女性に選ばれない訳
- 2. ヘッドフォンアンプ 発売へ
- 3. 「ちいかわ」スタンプ無料配布中
- 4. 上場企業の早期・希望退職を募集
- 5. 1月に売れたミラーレス一眼TOP10
- 6. スマホの容量不足を秒で解決
- 7. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 8. OPPO Find X9 使ってみた感想
- 9. 高性能な縦開き型フォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」を写真や動画で紹介！外観やカメラ機能、ベンチマークなど【レビュー】
- 10. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
- 11. 最大65W USB充電器のスペック
- 12. テレビもゲーム機も同時接続！1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ
- 13. GitHub Agent HQにアプデ提供
- 14. 【カラー電子ペーパー】電子ペーパータブレット好きの皆様、本命といわれるモデル「 BOOX Note Air 5C」をレビューします！
- 15. キヤノン、14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」
- 16. 未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」が各認証を通過！型番はXT2657とXT2655に
- 17. 1964年の傑作小説を現代的な愛の物語へ 映画『愛のごとく』宮森玲実インタビュー「心理的にもエモーショナルな作品」
- 18. 音楽配信サービス「Amazon Music」の新プラン「Standard」が提供開始！音楽機能はUnlimitedと同じ。料金も値上げ前のUnlimitedと同じ
- 19. 家電の電源ボタンに貼り付けると遠隔操作できるようになる原始的だが秀逸なIoTロボット「Switch Bot」
- 20. d払いバーチャルカードに新機能
- 1. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 2. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
- 3. 韓が喰らった「誤審」に選手困惑
- 4. 日本の卓球女子が完勝 中国激震
- 5. 日本への寒波襲来「原因」が話題
- 6. 井端監督の謎の人選にネット憤慨
- 7. 木村葵来「五輪の場に立った」
- 8. 藤澤五月 五輪で期待される理由
- 9. まさかの…WBC公式の誤植に笑撃
- 10. FODの「割高感」に懸念が高まる
- 1. ワンピース 新作アニメ7月に放送
- 2. 保育園落ちた きゃりーに大反響
- 3. 東原亜希の「家事負担」心配の声
- 4. ニコン 過去最大の赤字見通し 3Dプリンターで減損
- 5. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
- 6. 今田 ケンコバよりも衝撃の結婚
- 7. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 8. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
- 9. 西川貴教「あれが嫌」に賛否殺到
- 10. 山本代表 遺言だと思って聞いて
- 1. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 2. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
- 3. うつ病を発症 3m歩くのに40分
- 4. 現役介護士が同業者に切実な願い
- 5. ユニクロの新作「快適パンツ」
- 6. ユニクロ 高評価ジーンズコーデ
- 7. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
- 8. 12星座占い 今日の運勢は?
- 9. マックで続々終売へ…悲しみの声
- 10. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表