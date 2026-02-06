◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第1日（2026年2月5日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、平田憲聖（25＝ELECOM）が1イーグル、3バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、首位と5打差の暫定13位で発進した。3番パー5で残り267ヤードから7番ウッドで追い風に乗せて2・5メートルに2オン。「（2打目は）うまくキックしてピンに寄っ