巨人の春季キャンプは６日、第２クールの２日目を迎えた。スポーツ報知評論家の村田真一氏は２軍ブルペンを視察。ソフトバンクから育成契約で加入し、再起を期す板東湧梧投手の投球を見守った。＊＊＊＊＊＊板東の投球を真後ろから見たのは初めてやけど、すごくまとまっていた。少なくとも育成選手、というレベルではなかったな。真っすぐにもキレを感じたし、フォーク含めて、どの球種も制球力が高い。特にドロン