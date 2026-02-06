女優の福原遥が６日、都内で「『一番搾り』冬のお花見体験会」オープニングイベントに出席した。飲料メーカー「キリンビール」による春に向けたイベント。２月にも関わらず、ステージ上には本物の桜が設置され、福原は「この時期にこんなに早く桜が見られるとは。今年初のお花見ができている気がしてうれしいです」と目を輝かせた。この日紹介されたビール缶は、冷蔵庫などで冷やすと桜の花びらが見えるようになるデザイン。