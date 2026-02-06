第84期順位戦Ｃ級２組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、９回戦18局の一斉対局が各地の対局場で行われました。このうち、東京・将棋会館で行われた黒沢怜生六段―伊藤真吾六段の一戦は111手で黒沢六段が勝利。全勝をキープし、最終戦を残して自身初となるＣ級１組昇級を決めています。○たった一人の全勝者今期のＣ級２組は56人の大所帯。わずか３つの昇級枠争いでは１つの黒星が運命を左右します。ここまで８戦