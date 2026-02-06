日本ハムの細野晴希投手が６日、ブルペン入りし４７球のピッチング。昨季と比較し左腕をやや下げたフォームで、早くも１４９キロをマークした。やや腕を下げたフォームから、力のあるボールを投げ込んだ。「アームアングルを下げながらやってます。ある程度、固まりつつあります。回転軸で言ったら１１時１０分だったのが１０時半なんで、ちょっと横回転になったぐらい」と説明した。細野が言う時間は、投手側から時計を見た