第84期順位戦Ｂ級１組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、12回戦全６局の一斉対局が東西の将棋会館で行われました。このうち、東京・将棋会館で行われた伊藤匠二冠―高見泰地七段戦は99手で伊藤二冠が勝利。９勝目を挙げて自力でのＡ級昇級まであと１勝と迫っています。○マジック２の伊藤二冠８勝２敗で単独２位につける伊藤叡王は自力昇級圏内。とはいえ背後には大橋貴洸七段らのライバルが迫っており気の抜けな