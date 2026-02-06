この連載では、投資にまつわる疑問・お悩みに、SBIネオトレード証券の担当者が答えます。今回取り上げるのは「信用取引っていくらからできるものなんですか?」です。○信用取引っていくらからできるものなんですか?――信用取引を始めるために、最低限必要になる資金や条件にはどんなものがありますか?信用取引は最低保証金が決まっていて、30万円以上必要です。保証金は、現金だけではなく株式や投資信託で代用いただくことができ