今月16日から確定申告が始まります。 鹿児島ユナイテッドFCの選手がスマートフォンを使って確定申告を体験しました。 確定申告を体験したのは、鹿児島ユナイテッドFCに新加入した三品直哉選手と中山桂吾選手です。 2人は、税務署の職員に教わりながら、マイナンバーカードをスマートフォンと連携し、源泉徴収票や医療費などが自動的に反映され、申告できることを体験しました。 鹿児島税務署により