災害時に使う移動式のトイレカーを鹿児島県が導入し、披露されました。 今回、県内で初めて導入されたのは車両とトイレが一体化した自走式のトイレカーです。 おととしの能登半島地震を受け、災害時に断水した地域でも利用することができることから1台およそ970万円で2台導入しました。 トイレカーには、1台につき洋式の個室が2つ設置されており、100リットルの給水タンクを搭載。1度の給水で最大200回利用で