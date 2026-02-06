ブロッコリーをひと房買ったものの、つぼみだけを使って、茎はなんとなく残してしまう。そんな場面も、きっと少なくありません。じつはブロッコリーは、2026年から指定野菜に追加された注目の存在。国が安定供給を支える、「毎日の食卓に欠かせない野菜」です。茎には、うれしい栄養と食べ応えがぎゅっと詰まっていて、捨ててしまうのはもったいないところ。そこで今回は、ブロッコリーの茎を主役にした一皿をご紹介します。2026年