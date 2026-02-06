秋田朝日放送 県内は6日夜にかけて冬型の気圧配置となる見込みで、秋田地方気象台は沿岸では夕方にかけて吹雪による交通障害などに注意・警戒するよう呼びかけています。 予想される最大瞬間風速は沿岸は海上・陸上ともに３０メートル、内陸は２５メートルです。気象台は、沿岸では夕方にかけて雪を伴った西よりの強い風による建物への被害や吹雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。