【新興国通貨】ドル人民元は６．９４を挟んでの推移＝中国人民元 ドル人民元は４日に２０２３年５月以来のドル安元高圏となる６．９３４１を付けた後、昨日はいったん６．９４８０台まで上昇も、海外市場で６．９３台へ落すなど元高傾向が継続している。今朝は６．９４００をお挟んでの推移。 対円では円安を受けて昨日２２．６６６円を付けたが、その後少し落としている。 USDCNY6.9403CNYJPY22.583