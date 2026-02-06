秋田朝日放送 秋田市は物価高騰対策として、市民にギフトカードを配布する事業などのための補正予算案を２月議会に提出します。 秋田市は物価高騰対策の事業費を盛り込んだ２つの補正予算案を２月議会に提出します。１つは、市内に住民登録がある市民を対象に、生活支援として１人あたり３千円分のギフトカードを配布するための補正予算案で１１億３千万円あまりを充てています。この補正予算案は２月議会初日