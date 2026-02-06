今年の春闘に向け県内の労働組合で作る連合長野は3年連続となる5パーセント以上、月額で1万8000円以上の賃上げを求め県経営者協会に申し入れを行いました。5日、長野市内で行われた会合で連合長野の根橋美津人会長が八十二長野銀行頭取で県経営者協会の松下正樹会長へ申し入れ書を手渡しました。連合側は物価高の影響で実質賃金は下がっているとし去年と同じ定期昇給分も合わせ3年連続となる5パーセント以上、月額で1