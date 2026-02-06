「LinkBuds Clip」 ソニーは「音のフレグランス」を謳うイヤカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「LinkBuds Clip」を、2月6日に発売した。直販価格は29,700円。6日11時30分に編集部が確認したところ、ソニーストアでは当日出荷と案内されている。カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラック。 さまざまな人の耳形状の3Dデータを使った設計と装着試験を繰り返して、快適な