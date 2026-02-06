漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、小説『負けヒロインが多すぎる！』キャラクター原案のいみぎむるが描いたフェルンのイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】フェルンの大胆ボディ！『マケイン』作者が描いた『フリーレン』イラストアニメ第2期放送を記念したイラストで、Xでは「【応援イラスト公開】『負けヒロインが多すぎる！』のいみぎむる先生ありがとうございます」とピースするフェ