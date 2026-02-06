きのう「鎮圧」も、夜になって再び燃え広がるおととい、埼玉県秩父市で発生した山林火災について、きのう「鎮圧」が発表されたものの、夜に再び燃え広がっている状況が確認されたとして、埼玉県が自衛隊に災害派遣を要請しました。【写真を見る】【速報】埼玉・秩父市浦山で山林火災焼失面積は約40ヘクタール県が自衛隊に災害派遣要請警察や消防などによりますと、おととい午後4時前、秩父市にある浦山のふもとから火が出まし