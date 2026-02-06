JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年2月4日に開催された第102回宇宙開発利用部会にて、開発中の「イプシロンS」ロケットに関する最新の状況を報告しました。イプシロンSロケットとは【▲ イプシロンSロケットのイメージ図（Credit: JAXA）】イプシロンSロケットは、前身となる「イプシロン」ロケットを発展させる形で開発が進められている3段式の固体燃料ロケットです。2段目をイプシロンの「M-35」からさらに強化した「E-21」に