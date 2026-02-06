モデルでタレントの森泉（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。庭で育てる植物の写真が反響を呼んでいる。森は「アガベの花がさく〜！」と報告。身長1メートル73センチの自身と植物を比べる写真を公開し、「太いアスパラガスみたいのがニョキニョキでてきたとおもったら。。って事は、このアガベは枯れちゃうの」と伝えた。リュウゼツラン科の植物「アガベ」の開花は、数十年に一度とも言われる珍しいもの。“一生に一度